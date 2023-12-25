В Офисе президента назвали возможные темы переговоров Орбана и Зеленского: закон о нацменшинствах, экономика и транзит.

"Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - сказал замглавы ОП Жовква.

Отметим, что Будапешт обещает блокировать вступление Украины в ЕС и уже ветировал выделение ей 50 млрд евро Евросоюзом.

Недавно премьер Венгрии заявил, что принял приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем".

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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