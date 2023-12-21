Накануне запланированной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном народный депутат Петр Порошенко получил от венгерского министерства финансов 37 миллионов гривен.

Эта сумма внесена в декларацию бывшего президента. В документе она указана как доход от процентов и погашения облигаций.

Деньги были получены 24 ноября, а на встречу за границу Порошенко не выпустили 1 декабря.

Напомним, 1 декабря Порошенко сообщил на своей странице в Фейсбуке, что его не выпустили за рубеж, и опубликовал видео общения с пограничниками. По его словам, у него была командировка, подписанная спикером парламента Русланом Стефанчуком, но пограничники его не пропустили. В своем заявлении Порошенко намекнул на "руку Офиса президента".

Вскоре в Службе безопасности Украины заявили, что отказ нардепу в выезде был связан с получением правоохранителями информации о его запланированной встрече с Орбаном, "который системно выражает антиукраинскую позицию, является другом Путина и призывает снять санкции с РФ".

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, встречу инициировал сам Порошенко.