Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС может обойти вето Венгрии при повторном голосовании за выделение 50 млрд евро помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вопрос будет рассматриваться на саммите в начале следующего года.

"Не стоит сомневаться, что волю Венгрии можно обойти во многих областях. У других есть такая возможность и в этой области", - заявил Орбан.

По информации Bloomberg, деньги Украине предлагают передать вне бюджетного процесса ЕС.

Ранее глава Евросовета назвал дату нового саммита, на котором рассмотрят выделение Украине 50 миллиардов евро. Это произойдет 1 февраля 2024. Заявляется, что на саммите ЕС хотят согласовать многолетний бюджет поддержки Украины до 2027 года. Шарль Мишель уточнил, что для этого необходимо еще немного времени, чтобы убедить Венгрию.

Financial Times заявила, что Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе, чтобы преодолеть вето на выделение помощи Украине. Речь идет о наказании по статье №7 "за нарушения верховенства закона", которая может привести к приостановлению избирательных прав.

Но есть на пути такого радикального решения ряд сложностей. Во-первых, его может заблокировать другая страна Евросоюза. Правда, с приходом к власти в Польше правительства Дональда Туска один вероятный союзник из обоймы премьера Венгрии Виктора Орбана выпадает. Но остается еще Словакия.