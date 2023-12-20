Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО. По его мнению, принятие Украины в Альянс будет означать начало Третьей мировой войны.

Об этом политик сообщил в интервью изданию InfoVojna.

"Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны… Я верю, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение", - сказал Фицо.

Также он считает, что Украина не готова ко вступлению и в Европейский союз и пройдут годы, прежде чем это случится.

"Если для политической поддержки Украины необходимо было сделать такой переоцененный политический жест, то я не имел с этим проблемы. Еще перед парламентскими выборами я говорил: если Европейский союз хочет принять Украину, для нас это не проблема, но она должна исполнить все условия", - заявил Фицо.

Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Украина станет членом НАТО только после победы в войне.

Ранее мы писали о сообщении нардепа Алексея Гончаренко о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО".