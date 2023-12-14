Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X (ранее Twitter).

Также, по его словам, саммит ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата в Евросоюз.

"На общем фоне нарастающих проблем для Украины решение о начале переговоров, безусловно, ободряющая новость.

Однако на данный момент она имеет только символическое значение. Понятно, что пока идет война, Украину в ЕС не примут.

А когда война закончится, то начнутся реальные переговоры о вступлении, во время которых каждая страна будет выставлять свои условия.

И процесс этот может затянуться на долгие годы", - комментирует решение Евросовета телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".

В свою очередь на днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила за месяц все условия, на которые ей дали четыре месяца, и теперь ждет положительного голосования от Евросоюза.