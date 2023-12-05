Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал европейским лидерам "перестать говорить с Украиной о НАТО".

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Никакого НАТО не будет. Тема НАТО раздражает элиты США и они четко дали сигнал, что Украина не станет членом альянса сразу после войны. Будут какие-то движения в Альянс. Мы получаем некоторые снисхождения. Но то, что в 2024-м мы станем членами, – нет", - пишет Гончаренко.

По его данным, в Офисе президента с этим "смирились" и основная стратегия украинских властей сейчас – это вступление в ЕС.

Напомним, накануне Гончаренко предложил вместо стремления в НАТО взять Украине обязательства воевать на стороне США в любом конфликте и оказать военную помощь Тайваню в случае атаки Китая - в обмен на гарантии безопасности и инвестиции.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.