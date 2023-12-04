Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предложил Украине взять на себя обязательства воевать на стороне США и других стран Запада в обмен на инвестиции и гарантии безопасности.

Предложение парламентарий выдвинул в своих соцсетях.

"Вся наша херня о защите демократии, европейских ценностей и всей Европы не работает. Поэтому пришло время менять стратегию. Предлагать США военный альянс, в котором принимать обязательства на себя участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины.

Предлагать Японии и Тайваню военный альянс, в котором принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая. В обмен на инвестиции и инвестиции. Предлагать Франции ввести наши войска в страны Африки, которые контролирует Франция в обмен на технологии и военную поддержку. Предлагать Германии военный альянс. Польше. Странам Балтии. Румынии. Турции.

Во всех этих альянсах гарантировать возможность привлечения нашей армии в их конфликты на их стороне. Но получать от них стратегически важные вещи для Украины. Армия – это единственная наша валюта прямо сейчас", - сказано в посте нардепа.

Между тем на Западе все пессимистичнее оценивают положение Украины в текущей войне.

Война в Украине идет уже 649-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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