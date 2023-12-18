Вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом для нескольких отраслей экономики Ирландии.

Об этом пишет The Irish Times.

Издание считает, что если Украина и другие страны - кандидаты на вступление все-таки войдут в содружество европейских государств, то союз уже не будет таким, как прежде.

Автор предполагает, что для включения новых стран в ЕС блоку понадобится изменить систему принятия коллективных решений: права вето больше не будет, все будет зависеть от решения большинства. Таким образом Ирландия потеряет возможность блокировать невыгодные ей инициативы, активно лоббируемые Германией и Францией, что больно ударит по экономике страны.

К тому же в ЕС планируют значительно увеличить выплаты в бюджет союза, для того чтобы было достаточно денег для интегрирования новых членов, а также для проведения "зеленого перехода". Для Ирландии это невыгодно – лишних средств в стране нет.

Помимо этого, сельскохозяйственной отрасли страны будет нанесен тяжелейший удар, так как Украина завалит европейский рынок своей дешевой продукцией. А многие другие страны члены - ЕС останутся без европейских денег, потому что почти все они пойдут на восстановление Украины.

Ранее сообщалось, что членство Украины обойдется Евросоюзу в сумму от 130 до 190 миллиардов евро.

На днях мы анализировали, что означает для Украины решение ЕС о начале переговоров по поводу вступления в блок.