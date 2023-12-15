Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пояснил, почему Венгрия не стала вчера блокировать решение о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

По его словам у Будапешта "будет еще 75 возможностей это сделать".

"Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против", - сказал Виктор Орбан.

По его словам, "пока дело дойдет до парламентов, это долгий-предолгий процесс".



"Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс", - сказал политик.

Напомним, что 14 декабря Виктор Орбан просто вышел из зала во время голосования за решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Зато он ветировал выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Теперь к вопросу вернутся на следующем заседании Евросовета (оно должно состоятся в марте 2024 года).