Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина начнет переговоры по поводу следующих шагов для вступления в Евросоюз уже в понедельник, 18 декабря.

Об этом Стефанишина сообщила в эфире телемарафона.

"Хочу вас заверить, что буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии. Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры по поводу следующих шагов", - сказала вице-премьер.

Тем временем советник премьера Венгрии Балаш Орбан заявил, что понадобится еще около 70 единогласных голосований Евросовета, прежде чем Украина вступит в Евросоюз.

Напомним, 14 декабря Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Во время саммита Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал в то время, когда лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в блок.

Журналисты Euractiv выяснили, что идею для Виктора Орбана покинуть зал во время голосования лидеров Евросовета по "украинскому вопросу" озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.