Идею для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть зал во время голосования лидеров Евросовета по "украинскому вопросу" озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

Этот шаг, известный в Брюсселе как "конструктивное воздержание", позволил принять единогласное решение 26 лидерам блока.

"Мы все были удивлены, что это произошло так быстро, в какой-то момент Шольц предложил Орбану сделать перерыв и выйти из комнаты, что тот и сделал", - рассказал один из дипломатов ЕС, пишет издание.

Напомним, сам Орбан считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, и не хочет в этом участвовать. По его словам, Венгрия решила, что 26 из 27 стран - членов ЕС могут "идти своим путем", однако Будапешт остается в стороне от такого решения.

Неделю назад премьер-министр Венгрии говорил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".

Между тем сегодня Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.