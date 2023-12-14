Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время саммита Евросоюза в Брюсселе 14 декабря покинул зал в то время, когда лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в блок.

Об этом он сам рассказал в видеообращении.

В нем Орбан повторил свое мнение, согласно которому Украина не готова начинать переговоры о присоединении к блоку. Он считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, и не хочет в этом участвовать.

"Членство Украины в ЕС - плохое решение. Венгрия не хочет участвовать в этом плохом решении!" - подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что Венгрия решила, что 26 из 27 стран - членов ЕС могут "идти своим путем", однако Будапешт остается в стороне от такого решения.

Ранее мы сообщали, что Европейский совет принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Неделю назад премьер-министр Венгрии говорил, что лидеры Евросоюза "должны воздержаться от обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС во время декабрьского заседания Европейского совета, поскольку среди стран-членов нет единства по этому вопросу".