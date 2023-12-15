Венгрия ветировала выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро Украине

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам первого дня саммита Евросоюза.

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил это. По его словам, против был только Будапешт.

Орбан добавил, что к вопросу вернутся на следующем саммите, который состоится в марте 2024 года.

Напомним, накануне Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Во время саммита Евросовета в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал в то время, когда лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в блок.

Журналисты Euractiv выяснили, что идею для Виктора Орбана покинуть зал во время голосования лидеров Евросовета по "украинскому вопросу" озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Отметим, что в Евросоюзе говорят, что не знают, чего именно хочет добиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя Украину на пути к членству в ЕС, равно как и финансовую поддержку Киеву.

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