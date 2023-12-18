В руководстве Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса в ЕС, чтобы преодолеть вето Будапешта на выделение помощи Украине.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных еврочиновников.

Речь идет о наказании по статье №7 "за нарушения верховенства закона", которая может привести к приостановлению избирательных прав.

Но есть на пути такого радикального решения ряд сложностей. Во-первых, его может заблокировать другая страна Евросоюза. Правда, с приходом к власти в Польше правительства Дональда Туска один вероятный союзник из обоймы премьера Венгрии Виктора Орбана выпадает. Но остается еще Словакия.

Также "многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена".

Поэтому приоритет, как заявляют еврочиновники, состоит не в "наказании", а в том, чтобы убедить Орбана отказаться от своего вето.

"Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение по Украине самостоятельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение", - говорится в статье.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для поддержки пакета помощи Украине в 50 млрд евро. По его словам, Венгрия хочет получить от ЕС все 30 млрд евро для себя.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро на внеочередном саммите в январе.