В январе в ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро
Лидеры ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро, но не в марте, а на внеочередном саммите в январе.
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы добились почти единодушия, поддержки всех кроме одного голоса", – заявил он.
Шарль Мишель заверил, что Украина в итоге получит деньги.
"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал глава Евросовета.
Напомним, что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом. После этого сообщалось, что в следующий раз вопрос рассмотрят на ближайшем заседании Евросовета, запланированном на март 2024 года.
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