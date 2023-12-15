Лидеры ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро, но не в марте, а на внеочередном саммите в январе.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы все еще способны иметь единогласные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы добились почти единодушия, поддержки всех кроме одного голоса", – заявил он.

Шарль Мишель заверил, что Украина в итоге получит деньги.

"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал глава Евросовета.

Напомним, что Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом. После этого сообщалось, что в следующий раз вопрос рассмотрят на ближайшем заседании Евросовета, запланированном на март 2024 года.

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