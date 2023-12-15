Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для поддержки пакета помощи Украине в 50 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Венгрия хочет получить от ЕС все 30 млрд евро для себя,

"Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что причитается", — заявил Орбан в своем еженедельном радиоинтервью из Брюсселя.

Напомним, что накануне ЕС разморозил для Венгрии 10 млрд из этой суммы. В ответ Будапешт не стал блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС (хотя пообещал сделать это потом), но ветировал выделение денег.

Следующее заседание Евросовета, на котором Украине могут выделить 50 миллиардов евро, состоится в марте 2024 года.

Однако в январе 2024 года Евросовет хочет собраться на внеочередное заседание, на котором вновь обсудят этот вопрос.

Также мы писали о том, что Всемирный банк выделит Украине более миллиарда долларов на бюджетные выплаты, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

И о том, что Орбан покинул зал заседаний саммита ЕС, когда там приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении.