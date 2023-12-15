Всемирный банк выделит Украине 1,34 млрд долларов на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку переселенцев и другие приоритетные расходы госбюджета.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Отмечается, что из этой суммы миллиард дает Япония, а остальное - гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Напомним, накануне Украина получила ранее одобренный очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования почти на 900 млн долларов. Деньги уже поступили на счет и пойдут в бюджет.

Зато выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом заблокировала Венгрия. Сообщалось, что в следующий раз вопрос рассмотрят на ближайшем заседании Евросовета, запланированном на март 2024 года.

Газета The Washington Post уже написала, что неспособность ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро "подчеркнула раскол внутри союза 27 стран и возобновила вопросы о том, действительно ли союзники будут поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

В то же время глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что лидеры ЕС еще раз попробуют выделить Украине 50 миллиардов евро на внеочередном саммите в январе.