Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы за поражение российского десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной" - говорится в сообщении в официальном аккаунте Владимир Зеленского.

Также он сообщил о проведенной Ставке верховного главнокомандующего.

"Много деталей, главным образом относительно планирования следующего года и обеспечения наших сил обороны и безопасности. Доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласования от Генерального штаба. Распределение заказов, увеличение количества производителей", - говорится в сообщении

В следующем году запланировано достичь "существенного" роста внутреннего оборонного производства, власти обещают обеспечить контрактирование и бюджет для этого. Отдельное внимание будет уделено производству дронов.

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