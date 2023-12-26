В новом законопроекте о военной службе, который готовят для голосования в Верховной Раде, указан полный перечень категорий граждан, которые по новому законопроекту освобождаются/получает отсрочку от мобилизации во время военного положения.

В тексте законопроекта указаны основания для увольнения военных со службы в период действия военного положения.

Там есть пункт о том, что военный может уволиться через три года беспрерывной службы во время военного положения.

Также в законопроекте содержится норма о праве военных на ротацию после 6 месяцев на передовой. При этом время их пребывания в тылу не может быть более 2 месяцев.

Кроме того, в течение 6 месяцев после вступления в силу закона увольняются со службы срочники, которые служили на момент начала полномасштабной войны. Но их могут мобилизовать через 6 месяцев после увольнения со службы.

Также законопроект отменяет право на отсрочку для тех, кто получает второе высшее образование (оставляют только для тех, кто получает первое).

При этом студентам, получающим второе образование, дается право доучиться нынешний учебный год. То есть, потеряют они право на отсрочку не сразу, а в июне.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.