Стали известны ещё некоторые положения нового законопроекта о мобилизации, который сегодня внёс в Раду Кабинет министров.

Будут демобилизованы солдаты-срочники, которые были призваны на службу до момента объявления военного положения. Граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учётные данные:

в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на винском учете или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг;

случае пребывания за границей - путём уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учёте.

Законопроектом о мобилизации предусматривается рассылка повесток через электронные кабинеты, которые обязаны будут создать все военнообязанные, а также по электронной почте.

Откуда военкомы возьмут данные электронной почты (если военнообязанные не проявят сознательность и не зарегистрируют сами себя в электронном кабинете) не очень понятно.

Ранее стало известно, какие меры могут применить к украинцам за неявку в военкомат по новому законопроекту. Такие лица будут вноситься в реестр должников и к ним будет применяться ряд ограничений.