Во вторник, 26 декабря, в Украине идет 671-й день войны с Россией.

Ниже - последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

26 декабря

10.45 Воздушные силы опровергают заявление Минобороны РФ об уничтожении двух украинских Су-24 во время атаки на десантный корабль «Новочеркасск».

Спикер ВС Юрий Игнат сообщил, что атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Говорит, РФ может сбивать эти ракеты, но ПВО удается обходить с помощью «определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения».

По оценке Игната, масштаб детонации корабля говорит о том, что там были боеприпасы, а само судно вряд ли подлежит ремонту.

10.32 КГВА прокомментировала появление блокпостов в Киеве.

Власти говорят, что это "учения по безопасности", которые будут проходить по 28 декабря в разных районах столицы.

Судя по фото, сегодня блокпост появился на Осокорках.

"Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - заявляет глава администрации Сергей Попко.

09.53 Тревога сейчас объявлена в ряде северных областей.

Воздушные силы сообщают об угрозе удара баллистическими ракетами.

09.50 В Киеве объявлена воздушная тревога.

09.33 Помимо отмены отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью 3 группы, также отсрочки не будет у лиц, чья жена - инвалид 3 группы. В законопроекте предлагается оставить отсрочку только для мужчин, чьи жены имеют 1 и 2 группы инвалидности.

При этом 3 группа инвалидности устанавливается в случае, когда человек не может себя полноценно самостоятельно обслуживать, или если его работоспособность ограничена, например, при:

- отсутствия одного легкого;

- отсутствия или субатрофии одного глаза;

- двусторонней глухоте;

- параличе верхней конечности или параличи нижней конечности;

- культе бедра или голени;

- эндопротезе коленного или тазобедренного сустава;

- искусственном клапане сердца;

- отсутствии одной почки с патологией другой;

- двусторонней мастэктомии.

Telegram (https://t.me/stranaua/136930)

09.27 Принятие нового законопроекта о мобилизации может обвалить рейтинг Зеленского и Залужного, заявил нардеп Евгений Шевченко.

Поэтому он допустил, что голосов за принятия законопроекта не хватит, а если и хватит, то президент может его ветировать.

"А голосовать за этот законопроект будет тоже кабмин? Или все таки сначала продавят, а потом президент наложит вето на него. Более контроверсионного законопроекта еще не было. Если он станет законом, рейтинг Зе и За будет как у позднего Юща", - написал Шевченко.

Напомним, что президент Ющенко на выборах 2010 года набрал 5,45%.

09.02 Одно из важных положений законопроекта по военной службе, который Кабмин внес вчера в Раду - возможность мобилизовывать инвалидов третьей группы.

Это значит, что на фронт смогут забирать людей с одним глазом, с одним легким, с одной почкой, без стопы или без кисти. А также карликов.

Полный список заболеваний, по которым человеку присваивается третья группа - на скриншотах постановления Кабмина №10 от 2015 года. И вот отдельные заболевания оттуда:

- отсутствие одного глаза, слепота на один глаз

- паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев

- культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более

- отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря

- кастрация у мужчин

- неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес

- карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин.

08.48 Законопроект о мобилизации отменяет право на отсрочку для тех, кто получает второе высшее образование (оставляют только для тех, кто получает первое).

При этом студентам, получающим второе образование, дается право доучиться нынешний учебный год. То есть, потеряют они право на отсрочку не сразу, а в июне.

08.45 В минобороны РФ подтвердили удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии сегодня ночью.

Сообщается, что он получил повреждения вследствие применения авиационных управляемых ракет ВСУ.

08.40 Продолжаем изучать законопроект по мобилизации.

На первом скрине - основания для увольнения военных со службы в период действия военного положения.

Кроме всего прочего там есть пункт о том, что военный может уволиться через три года беспрерывной службы во время военного положения.

Также в законопроекте содержится норма о праве военных на ротацию после 6 месяцев на передовой. При этом время их пребывания в тылу не может быть более 2 месяцев.

Кроме того, в течение 6 месяцев после вступления в силу закона увольняются со службы срочники, которые служили на момент начала полномасштабной войны. Но их могут мобилизовать через 6 месяцев после увольнения со службы.

08.22 Перспектива удачного наступления ВСУ в 2024 году маловероятна, сообщает канал CNBC.

Эксперты предсказывают, что интенсивные бои продолжатся и в следующем году, но "украинские силы вряд ли начнут новые контрнаступления". Россия, скорее всего, "сосредоточится на консолидации территорий, которые она уже захватила".

При этом уходящий год войны "несомненно истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объемов военной помощи Украине". И продолжение финансирования Украины в 2024 году "далеко не гарантировано".

Издание полагает, что на переговоры ни одна из сторон не пойдет.

"И Украина, и Россия вкладывают значительные средства в войну, маловероятно, что будут какие-либо переговоры... Военные аналитики утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, не обладая сильной позицией, чтобы диктовать условия", - говорится в материале.

Поэтому базовый сценарий на 2024 год предполагает продолжение нынешней интенсивности боевых действий, когда ни одна из сторон не может добиться значительного прогресса.

В то же время эксперты считают, что если не начнутся значительные поставки оружия Украине, то переговоры Киева с Москвой неизбежны.

"Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора. И тогда также остается вопрос, будет ли Россия готова к переговорам - если появятся признаки того, что Запад перестанет поддерживать Украину, Россия может рассматривать это как возможность для закрепления успехов", - заявил Марио Бикарски, аналитик по Европе и России.

Отставной генерал-лейтенант США Стивен Твитти видит два варианта развития событий: замороженный конфликт и победа РФ в случае снижения поддержки Запада.

"Если не будет явного победителя, возникнет тупиковая ситуация и, возможно, будущий замороженный конфликт. Этот баланс может измениться, если украинцам не будут предоставлены военные запасы и финансирование, необходимое им оборудование и люди. Тогда эта война может оказаться в пользу русских", - заявил Твитти.

07.51 Ночью ВСУ сбили 13 из 19 "Шахидов", заявляют Воздушные силы.

Они атаковали в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

07.47 Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщило британское правительство.

Тренировки начались в августе, они касались пилотирования и обучения авиационной терминологии на английском языке. Обучение завершили шесть летчиков-украинцев, еще десять стажеров остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.

07.30 Воздушные силы ВСУ заявили, что удар по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск» в порту Феодосии был нанесен крылатыми ракетами.

«Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в районе Феодосии», - говорится в утренней сводке ВС.

07.00 В порту Феодосии в результате украинского удара был уничтожен большой десантный корабль «Новочеркасск» Черноморского флота РФ. Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.