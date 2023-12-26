Россия продолжает импортировать снайперские прицелы из США и Европы, несмотря на санкции.

Как сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории", в 2022-23 годах в Россию из стран Запада ввезли снайперских прицелов на 173,6 млн долларов.

Издание пишет, что в YouTube можно найти десятки роликов, в которых российские военные демонстрируют прицелы западных производителей: Leupold (США), Nightforce (США - Япония), Holosun (США - Китай) и Swarovski Optik (Австрия).

"По таможенным данным, в 2022-2023 годах в Россию было ввезено прицелов на 16 млрд рублей (173, 6 млн долларов)", - пишет издание.

Целью называется якобы "установка прицелов на охотничье оружие", однако часть попадает на войну в Украину.

Ранее сообщалось, что после введения западных санкций, российские компании начали закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы для производства систем вооружения и дронов через сеть посредников в Китае, а также посредством Марокко и Турции.

Россия адаптируется к западным санкциям, поддерживая свои цепочки военных поставок и обращаясь для этого к помощи малозаметных судоходных и логистических компаний, чтобы доставлять боевые дроны из Ирана, которые сейчас играют важную роль в ее войне в Украине.

Также стало известно, что немецкая фирма в обход санкций поставляет России станки для производства танковых снарядов и том, что Россия организовала новые каналы поставок беспилотников из Китая в обход санкций.