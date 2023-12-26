Спутниковые снимки бухты в Феодосии до и после ракетного удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск" опубликовало "Радио Свобода".

Ссылаясь на эти фотографии, издание пишет, что в результате удара, помимо "Новочеркасска", частично затонуло еще одно судно.

Как считает "Радио Свобода", это старый учебно-тренировочный корабль "УТС-150", который можно наблюдать на фотографиях из порта в этом месте.

Известно, что сразу после удара спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

По его словам, РФ может сбивать эти ракеты, но ПВО удается обходить с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".

По оценке Юрия Игната, масштаб детонации корабля говорит о том, что там были боеприпасы, а само судно вряд ли подлежит ремонту.

При этом спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк допустила, что взрыв был настолько мощный, что были повреждены и "другие объекты, в том числе такие военные как корабль или катер". Но отмечает, что эта информация требует доразведки.