Воздушные силы опровергают заявление Минобороны РФ об уничтожении двух украинских Су-24 во время атаки на десантный корабль "Новочеркасск".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

По его словам, РФ может сбивать эти ракеты, но ПВО удается обходить с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".

По оценке Юрия Игната, масштаб детонации корабля говорит о том, что там были боеприпасы, а само судно вряд ли подлежит ремонту.

При этом спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк допустила, что взрыв был настолько мощный, что были повреждены и "другие объекты, в том числе такие военные как корабль или катер". Но отмечает, что эта информация требует доразведки.

Ранее мы писали о том, что в Феодосии ракетным ударом уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск".

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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