Российские паблики публикую видео последствий ночного прилета в порт Феодосии, в результате которого был поражен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Здание получило незначительные повреждения: выбиты окна.

Назначенные РФ т.н "власти" полуострова заявляют, что один человек погиб, двое ранены, а легкие повреждения получили шесть зданий.

Минобороны РФ подтвердило повреждение корабля 26 декабря.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что десантный корабль "Новочеркасск" потоплен.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.