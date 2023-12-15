Назначенный РФ "глава" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Генический "округ" подвергся сильному ракетному обстрелу.

"На данный момент сбито уже не менее 15 целей", – утверждает Сальдо.

В соцсетях появились видео из оккупированного Геническа Херсонской области.

Минобороны РФ утверждает, что сегодня вечером средства ПВО "уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом".

В начале лета Геническ и Скадовск подвергались обстрелам.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

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