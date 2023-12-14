Воздушные силы ВСУ не стали комментировать, куда сегодня попали российские ракеты в Староконстантинове Хмельницкой области.

Об этом говорится в итоговом сообщении ВС ВСУ.

Воздушные силы обращают внимание на то, что взлет российского МиГ-31К произошел в 14.09, а прилеты в район Староконстантинова - уже в 14.20.

"В целом противник применял три аэробалистических ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова", – говорится в сообщении.

Также Воздушные силы подтвердили уничтожение ракеты "Кинжал" в Киевской области.

"О последствиях попаданий/не попаданий вражеских ракет в Хмельницкой области, конечно, не комментируем", – добавили в ВС ВСУ.

Напомним, сегодня днем Киев и Староконстантинов подверглись ракетной атаке. Незадолго до взрывов в третий раз за день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что о последствиях прилетов "Кинжалов" впредь рассказывать не будут.

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