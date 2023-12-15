В городе Селидово Покровского района Донецкой области работники ГСЧС проводят консервирование многоквартирного жилого дома, поврежденного в результате ракетного удар РФ 15 ноября.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Для снижения проникновения влаги оконные проемы закрыли панелями OSB, бреши в конструкции затягивают полиэтиленовым тентом.

"Напомним, в ночь на 15 ноября российские войска нанесли четыре ракетных удара по жилым кварталам города. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. В результате взрыва были разрушены все четыре этажа одного из подъездов дома, четыре человека погибли, трое горожан получили ранения", - сообщает ГСЧС.

Ранее появилось видео, как спасатели вытащили мужчину из-под завалов больницы в Селидово.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был сбит 41 "Шахед" - в основном в Одесской области. Днем РФ применила ракеты "Кинжал". Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Также взрывы были слышны в Киеве. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

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