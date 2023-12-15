Ночью 15 декабря россияне ударили по многоквартирному дому в Днепровском районе Херсона и рынку. Повреждены около десяти торговых помещений, в домах горожан выбиты окна, разрушена газовая труба.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что в больнице Херсона скончался мужчина, пострадавший от обстрела центра города.

"В Центральном районе 57-летний херсонец получил смертельные ранения. Он скончался в больнице. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь из-за тяжелых травм", - говорится в сообщении.

Также в Херсонской ОВА показали видео последствий обстрелов города.

Ранее мы публиковали видео последствий ночного обстрела Херсона ракетами С-300.

Война в Украине идет уже 660-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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