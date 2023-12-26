В порту Феодосии в результате украинского удара был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Воздушные силы ВСУ заявили, что удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии был нанесен крылатыми ракетами.

"Около 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии", - говорится в утренней сводке ВС.

В сети публикуют фото и видео порта Феодосии после удара.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.