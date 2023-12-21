В Министерстве обороны заявили, что немецкое издание Bild извратило слова главы ведомства Рустема Умерова о сроках освобождения Крыма.

Опровержение дал спикера министерства Илларион Павлюк в комментарии украинскому СМИ.

По словам Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров только сказал, что Крым "на 100%" будет освобожден".

"Крым будет освобожден — 100%. Это наша стратегическая цель", - вот полная фраза Умерова.

Министр не говорил, что это произойдет в следующем году, и вообще не называл никаких сроков.

Ранее сообщалось, что Умеров рассказал немецким журналистам о планах призвать в армию украинских мужчин, живущих за границей. По его словам, все мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет должны получить приглашение явиться в пункты комплектования ВСУ.

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", - сказал министр в интервью для WELT TV, Bild и Politico.

Однако Павлюк обвинил Bild в перекручивании слов Умерова о планах призвать в армию украинцев за границей. По его словам, никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа, по его словам, на повестке дня нет.