Марьинка исчезла из утренней сводки Генштаба ВСУ. Что происходит на фронте 26 декабря
Утром 26 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.
Всего враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из рсзо.
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа "Шахед", 12 ударных БПЛА были уничтожены.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 6 атак.
При этом в сводке не говорится об отраженных атаках в самой Марьинке, как это было в сводках ранее.
На Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, но получил отпор и отступил.
Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.
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