Утром 26 декабря Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из рсзо.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив 18 БпЛА типа "Шахед", 12 ударных БПЛА были уничтожены.



На Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 6 атак.

При этом в сводке не говорится об отраженных атаках в самой Марьинке, как это было в сводках ранее.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, но получил отпор и отступил.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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