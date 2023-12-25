Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины опубликовал оперативную информацию на 18.00 25.12.2023 по российскому вторжению.

В частности, в ней говорится, что россияне обстреливали Марьинку, что означает пристутствие в ней ВСУ.

Основное в вечерней сводке.

Всего течение суток произошло 76 боевых столкновений. Враг нанёс 1 ракетный и 19 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области, где неприятель безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 24 атаки противника в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области.

Неприятель не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понёс значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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