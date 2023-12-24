Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в провале контрнаступления Украины виноват Запад.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.

"Я был разочарован тем, что контрнаступление Украины не привело к таким результатам, на которые мы все надеялись. И, честно говоря, к таким результатам, которые я предсказывал. Мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", - сказал отставной генерал.

По его словам, страны Запада не смогли обеспечить ВСУ самолетами, а также высокоточным дальнобойным оружием.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Украина не прислушалась к советам США по тактике контрнаступления. Также газета писала, что из-за сокращения помощи Запада украинским войскам не хватает артиллерийских снарядов, это вынуждает некоторые подразделения отменить запланированные атаки.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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