Представитель назначенной россиянами "администрации Запорожской области" Владимир Рогов призвал РФ не поддаваться "шапкозакидательским настроениям" по поводу ситуации на фронте.

Он заявил, что у ВСУ нет снарядного голода, о котором пишет западная пресса. Также украинцы, по его данным, рекордными темпами возводят укрепления.

"На самом деле, прилетало и прилетает хорошо. Говорить о "снарядном голоде" я бы не стал. На линии соприкосновения по нашим позициям бьют, и даже по тыловым позициям", - прокомментировал Рогов данные о дефиците боеприпасов у ВСУ.

При этом он уточняет, что "объёмы поставок сократились", но уверен, что "Запад даст (Украине - Ред.) ровно столько, чтобы удерживать линию фронта" (к слову, ранее о том же говорил Путин).

По его словам, украинские войска сейчас быстро выстраивают линии обороны - как на северо-востоке, в Черниговской и Харьковской областях, так на Донбассе и в Запорожской области.

"В Запорожской области только за две недели было выделено и в значительной степени освоено порядка 40 миллионов гривен на строительстве укреплений", - заявил Рогов.

По его словам, заявления "о скором крахе ВСУ" преждевременны.

"Я прошу всех экспертов, или, тем более людей, наделённых хоть какой-то властью, не переходить к шапкозакидательным вариантам, что фронт рухнет, противник побежит, скоро освободим всё, что хотим, и дойдём до Збруча", - сказал Рогов.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.