Moody’s рекомендовало сотрудникам в Гонконге не выходить на работу перед негативным прогнозом по рейтингу КНР
Международное рейтинговое агентство Moody’s рекомендовало своим сотрудникам в Китае не выходить на работу в преддверии понижения прогноза по кредитному рейтингу страны со "стабильного" до "негативного".
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух специалистов, знакомых с ситуацией.
Решение связано с опасениями по поводу возможной реакции Пекина на понижение рейтинга. Работа не из офиса должна помешать допросить сотрудников в одном месте, если китайские власти решат совершить рейд на офис агентства.
"Действие рейтингового агентства США подчеркивает беспокойство многих иностранных компаний, ведущих бизнес в Китае, где некоторые из них пострадали от полицейских рейдов, запретов на выезд сотрудников и арестов на фоне напряженности между Китаем и США и их союзниками", – объясняет FT.
Один из собеседников издания уточнил, что сотрудникам Moody's в Гонконге посоветовали временно избегать поездок на материковую часть Китая.
"Китайские власти могут создать вам проблемы, если захотят", – сказал он.
Ранее мы писали о том, что агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" до "негативного".
А также, что Moody's и Белый дом объявили о дефолте России.