Международное рейтинговое агентство Moody’s рекомендовало своим сотрудникам в Китае не выходить на работу в преддверии понижения прогноза по кредитному рейтингу страны со "стабильного" до "негативного".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух специалистов, знакомых с ситуацией.

Решение связано с опасениями по поводу возможной реакции Пекина на понижение рейтинга. Работа не из офиса должна помешать допросить сотрудников в одном месте, если китайские власти решат совершить рейд на офис агентства.

"Действие рейтингового агентства США подчеркивает беспокойство многих иностранных компаний, ведущих бизнес в Китае, где некоторые из них пострадали от полицейских рейдов, запретов на выезд сотрудников и арестов на фоне напряженности между Китаем и США и их союзниками", – объясняет FT.

Один из собеседников издания уточнил, что сотрудникам Moody's в Гонконге посоветовали временно избегать поездок на материковую часть Китая.

"Китайские власти могут создать вам проблемы, если захотят", – сказал он.

Ранее мы писали о том, что агентство Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу США со "стабильного" до "негативного".

А также, что Moody's и Белый дом объявили о дефолте России.