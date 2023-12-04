В 2022 году США с большим отрывом лидировали в рейтинге мировых экспортеров оружия.

Такие данные приводит Стокгольмский институт мирных исследований (SIPRI).

Объем продаж американских вооружений в 2022 году составлял 51% от общей доли рынка. Такой же показатель был у Штатов и в 2021 году.

На втором месте за США шел Китай - 18% (что также было и годом ранее). Далее - Британия (7%, а было 6,8%), Франция (4,4%, было 4,9%) и РФ (3,5%, а было 3% в 2021-м).

SIPRI отмечает, что вторжение РФ в Украину привело к увеличению спроса на оружие в 2022 году. Однако многие оружейные компании не смогли увеличить производство из-за нехватки рабочей силы, роста затрат и сбоев в цепочках поставок.

Ранее Пентагон признал, что США не могут быстро производить оружие. По его данным, оборонная промышленность США старается изо всех сил не отставать от Китая в гонке высокотехнологичных вооружений. Соединенные Штаты производят лучшее оружие в мире, но не могут делать это достаточно быстро.

Мы также сообщали, что в США заверили, что будут продолжать поставки оружия Украине, хотя сейчас и дозируют их. В частности, будут продолжаться поставки дальнобойного оружия (то есть ATACMS) и артиллерийских боеприпасов.