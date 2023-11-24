Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван закупил у Москвы оружие, но оно так и не было поставлено. По его словам, российская сторона могла бы списать часть армянского долга в обмен на оружие.

Об этом премьер сказал во время общения с населением в прямом эфире 24 ноября, его слова передаёт "Арменпресс".

"Конечно, подобные проблемы, безусловно, есть, мы можем это подтвердить. Ведутся обсуждения о механизмах решения этой проблемы. Одним из вариантов может быть вычет из долга Республики Армения Российской Федерации в размере выплаченных на оружие сумм. Это один из вариантов, не единственный вариант", - сказал Пашинян.

Он добавил, что России самой необходимо оружие, и Армения готова работать по этому вопросу. Он выразил надежду, что обсуждения дадут конкретные результаты.

О том, что Россия не поставляла Еревану оружие, за которое уже заплатили, в мае говорил и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. В сентябре этого года он положительно ответил на вопрос, заказывали ли армянские власти оружие у РФ на "сотни миллионов долларов США". О каких именно контрактах и военных поставках идет речь, не уточнялось.

Напомним, отношения между Ереваном и Кремлём ухудшаются уже довольно длительное время. РФ обвиняет Ереван в недружественной в отношении Москвы политике (в частности, в признании юрисдикции МУС, который подал Владимира Путина в международный розыск). Армянские же власти обвиняют РФ в том, что её миротворцы не защитили Нагорный Карабах от наступления азербайджанской армии.

Мы также сообщали, что Ереван попросил ОДКБ снять с повестки будущей встречи документ о помощи Армении.

Перед этим стало известно, что впервые с 2009 года Армения пропустит заседание ОДКБ.