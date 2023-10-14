Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута. Таким образом страна признала юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который, как известно, выдал ордер на арест Владимира Путина.

Об этом говорится на сайте президента.

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "О признании задней силой юрисдикции Международный уголовный суд Республикой Армения" на основании статьи 12, часть 3 Статута", - говорится в сообщении.

То есть теперь Армения должна будет арестовать президента РФ, как только он появится на территории страны.

В Кремле уже назвали ратификацию статута Арменией "недружественным шагом". А премьер Армении Никол Пашинян заявил, что решение о ратификации связано не с Путиным, а с действиями Азербайджана.

Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения МУС, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ недостаточно для обеспечения безопасности страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о вероятности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшие недели.