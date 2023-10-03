Парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения МУС, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Оппозиционные фракции не голосовали и покинули заседание в знак протеста.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ недостаточно для обеспечения безопасности страны.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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