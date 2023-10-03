Парламент Армении ратифицировал Римский статут, чем обязался арестовать Путина
Парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения МУС, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Оппозиционные фракции не голосовали и покинули заседание в знак протеста.
Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Ереван решил ратифицировать Римский статут, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ недостаточно для обеспечения безопасности страны.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.
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