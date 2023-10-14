Азербайджан может вскоре вторгнуться в Армению. Такой прогноз сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, общаясь с "небольшой группой законодателей".

Об этом пишет газета Politico.

"Штаты видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели", - передает издание слова Блинкена.

Речь о маршруте к азербайджанскому анклаву Нахичевань, который идет через южный Сюникский регион Армении, известный по-азербайджански как Зангезур. Нахичевань граничит с Турцией и, поэтому, контроль над Зангезурским коридором для Азербайджана будет означать прямое сухопутное сообщение с Турцией.

Ранее президент Азербайджана Алиев отказался от переговоров премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Баку отозвал свое участие в пятисторонней встрече, которая должна была состояться завтра в Испании. Были запланированы переговоры в формате Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.

Также мы сообщали, что Евросоюз осудил военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.