Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения пока не решила, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом он сообщил в рамках правительственного часа в парламенте.

"ОДКБ, вопреки своим обязательствам, не дала должной реакции на вызовы безопасности Армении, и это повторялось несколько раз. При всем уважении к коллегам по ОДКБ, непонятно, почему мы каждый раз ходим на эти мероприятия (заседания в рамках ОДКБ. – Ред.), повторяем одно и то же, и каждый раз не получаем должной реакции", – сказал Пашинян.

Также он отметил, что партнеры в сфере безопасности в том числе и по объективным причинам не могут продавать Армении оружие и вооружение.

Премьер сообщил, что Ереван просит своих партнеров не обижаться, "но мы должны искать других партнеров в сфере безопасности".

"Мы ищем и находим этих партнеров, пытаемся заключать соглашения, покупать вооружение, военную технику. Это наша политика", – заявил Пашинян.

Напомним, Армения впервые с 2009 года пропустит заседание ОДКБ.

Ранее Пашинян уже давал понять, что недоволен безучастием ОДКБ при вторжении Азербайджана в Нагорный Карабах в сентябре и не видит никаких преимуществ в наличии военной базы россиян в Армении.