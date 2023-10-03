Париж и Ереван готовы заключить соглашение о предоставлении Армении военной техники.

Об этом 3 октября заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Ереване.

"Франция дала согласие на подписание с Арменией соглашения о предоставлении военной техники для обеспечения Ереваном своей безопасности", - сказала Колонна.

Она добавила, что не может рассказать о деталях, но "некоторые вопросы уже согласованы между Парижем и Ереваном".

"Рассматриваем также другие вопросы сотрудничества", - сказала Колонна.

По ее словам, обе страны работают, чтобы "не вызывать эскалации, осознавая, что рядом есть сосед, который постоянно совершает враждебные действия".

Со своей стороны, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что речь идет о содействии со стороны Франции оборонительным возможностям Армении.

"Франция никогда не ставила перед нами требования о выходе из ОДКБ", - подчеркнул он.

Напомним, Армения официально является военным союзником РФ и входит в блок ОДКБ. При этом в Ереване после потери Нагорного Карабаха стали чаще говорить о выходе из этой военной организации.

Также премьер Армении Никол Пашинян обвинил Россию в провале миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.