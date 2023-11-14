Армения впервые с 2009 года пропустит заседание ОДКБ.

Об этом премьер Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Лукашенко, передаёт армянское правительство.

"Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдёт 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнёры по ОДКБ поймут это решение", - говорится в сообщении.

На официальном сайте ОДКБ указано, что сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ проходили ежегодно с 2009 года. До сих пор Армения не пропускала эти встречи, отмечают СМИ.

Спикер Кремля Песков выразил сожаление в связи с сообщением Пашиняна.

Ранее Пашинян давал понять, что недоволен безучастием ОДКБ при вторжении Азербайджана в Нагорный Карабах в сентябре и не видит никаких преимуществ в наличии военной базы россииян в Армении.

Мы также сообщали, что по словам Пашиняна, Армения всё е ещё может выйти из ОДКБ. Также он заявил, что Ереван получал предложения о приобретении вооружения или военной техники из других стран, но эти возможности были закрыты из-за членства Армении в ОДКБ.