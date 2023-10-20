Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о формировании дорожной карты мира и нормализации отношений Еревана и Баку в ходе встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Об этом Пашинян сказал 19 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Ереване.

По его словам, он обрисовал Шимоните ситуацию в регионе, в первую очередь, факт этнической чистки в Нагорном Карабахе, то, что 100 000 армян Нагорного Карабаха стали беженцами, а также шаги, предпринятые правительством Армении для удовлетворения их насущных потребностей.

"Я подчеркнул, что в ходе встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, по сути, была сформирована дорожная карта мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которая также была отражена в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении. Приверженность сторон этой дорожной карте обеспечит прорыв в мирном процессе. Армения подтверждала и подтверждает свою верность вышеупомянутым принципам", - сказал Пашинян.

Также на встрече с премьером Литвы Пашинян представил проект Армении "Перекресток мира".

"Я представил проект и предложение Армении "Перекресток мира", о чем также говорил в Европарламенте, основной целью которого является открытие и активизация региональных коммуникаций север-юг и восток-запад, в том числе через территорию Армении, которые соединят Каспийское море со Средиземным, а Черное море с Персидским заливом. Это может стать не только долгосрочной гарантией стабильности и развития нашего региона, но и важным звеном глобального экономического сотрудничества. Это также может активизировать экономические связи ЕС-Армения, Литва-Армения. В последние годы товарооборот между Арменией и Литвой значительно увеличился в процентах, но абсолютные цифры остаются символическими. Думаю, армяно-литовской межправительственной комиссии по сотрудничеству есть над чем подумать и есть над чем поработать. Мы договорились активизировать эту работу", - заявил премьер Армении.

Напомним, во время выступления в Европарламенте Пашинян рассказал, на каких условиях готов подписать мирный договор с Азербайджаном. По его словам, документ должен отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности стран и подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета государств, по которым они проходят.

Между тем на днях госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, что Азербайджан может вскоре вторгнуться в Армению.