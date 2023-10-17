Армения готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца 2023 года.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал во время выступления в Европейском парламенте.

Премьер назвал условия, при которых Ереван готов подписать мирный договор. По его словам, документ должен отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности стран и подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета государств, по которым они проходят.

В частности, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу (она же Зангезурский коридор или Сюникский коридор — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой), но не как экстерриториальный коридор.

Пашинян также выразил опасение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может использовать вопрос этого коридора как предлог для нового нападения на Армению и захвата территорий.

Пашинян попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе и отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности страны и армян Нагорного Карабаха.

Он добавил, что Армения готова быть ближе к ЕС "настолько, насколько Евросоюз посчитает это возможным".

Ранее сообщали о готовности Пашиняна подать в отставку, "если это поможет нормализации ситуации в стране".

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, что Азербайджан может вскоре вторгнуться в Армению.