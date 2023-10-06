Президент Франции считает контрпродуктивными санкции против Азербайджана из-за Нагорного Карабаха
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкции против Азербайджана на данном этапе будут контрпродуктивными.
Его слова приводит AFP.
При этом президент Франции осудил Баку за проведение военных действий в Нагорном Карабахе.
"У Франции нет проблем с Азербайджаном, но у Азербайджана, похоже, есть проблемы с международным правом. Они (санкции) были бы контрпродуктивны и не позволили бы наилучшим образом защитить территорию Армении и ее жителей", - сказал Макрон.
По его словам, он "глубоко сожалеет", что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и европейскими лидерами в Испании.
"Европа продолжает попытки усадить Алиева за стол переговоров", - сказал Макрон.
В МИД Азербайджана ответили, что "попытки Франции читать лекции Азербайджану совершенно неприемлемы", потому что Францию "помнят по ее политике геноцида".
Накануне СМИ сообщали, что на встрече в Гранаде Пашинян подписал декларацию, в которой признал территорию Азербайджана с Карабахом.
Перед этим Макрон заявлял, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.