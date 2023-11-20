Армения попросила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снять с рассмотрения будущего заседания вопрос об оказании ей помощи.

Об этом сообщил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишут российские издания.

"Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки", - сказал Тасмагамбетов.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать на заседание ОДКБ 23 ноября. Армения впервые с 2009 года пропустит заседание организации.

На этом фоне ширятся слухи о том, что Армения намерена вообще выйти из ОДКБ. Но они пока официально не подтверждены.

Отношения между Арменией и Россией ухудшаются уже довольно длительное время. РФ обвиняет Ереван в недружественной в отношении Москвы политике, в частности, в признании юрисдикции Международного уголовного суда, который подал президента РФ Владимира Путина в международный розыск.

Армянские власти же обвиняют Россию в том, что ее миротворцы не остановили наступление азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.