Сенаторы-республиканцы призвали президента США Джо Байдена ограничить сообщение с Китаем из-за поступившей информации о "загадочном респираторном заболевании" в КНР.

Об этом сообщила пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

"Мы не должны ждать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения предпримет меры, мы должны предпринять необходимые шаги для защиты американцев и своей экономики", - говорится в тексте письма, направленного Рубио и рядом его однопартийцев президенту США.

Конгрессмены указывают, что ограничение сообщения необходимо "до тех пор, пока мы не узнаем все необходимое о потенциально новом патогене".

"Запрет поездок сейчас может спасти США от смертей, новых локдаунов и будущих вспышек", - говорится в письме сенаторов.

Напомним, недавно в Китае зафиксировали вспышку среди детей пневмонии и недиагностированных респираторных заболеваний. Детские больницы во многих городах, в том числе Пекине, переполнены. Пациентам приходится стоять в очередях в отделениях неотложной помощи по два часа.

У госпитализированных нет никаких симптомов, они не кашляют. Врачи наблюдают только высокую температуру с ознобом, а также развитие у многих узелков в легких. Детям ставят капельницы внутривенно.

Всемирная организация здравоохранения уже призвала Китай дать полную информацию о том, что за вспышка неизвестной болезни набирает обороты в КНР.

В Пекине заявляют, что это не новый вирус, а сочетание разных инфекций, вызванных микоплазменной пневмонией, РСВ, аденовирусом и гриппом.