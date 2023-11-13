Зимний карантин из-за COVID-19 в Украине вполне возможен.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, коронавирусная инфекция в Украине никуда не делась, люди продолжают болеть.

Кузин добавил, что на сегодня в стране циркулируют 13 штаммов COVID.

"Будет ли закрытие школ? Будет ли масочный режим?.. Будет ли ограничение какой-то торговли? Будут ли более жесткие какие-то нормы? Эти решения должны принимать местные эпидемиологи... Поэтому это вполне возможно", - сказал главный санитарный врач Украины.

Напомним, на днях Кузин сообщил, что в Украине зарегистрирован первый случай нового варианта коронавируса под названием "Пирола". Лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта Омикрон обнаружили в Ровенской области. Заболел 20-летний мужчина.

В то же время глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что тех вспышек COVID-19, которые были в 2020-2021 годах в Украине, уже не ожидается. Однако, по его словам, группам риска все равно рекомендуется пройти вакцинацию.